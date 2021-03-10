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«Она лежала на кислороде»: стала известна причина смерти Людмилы Лядовой
Фото: ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

«Она лежала на кислороде»: стала известна причина смерти Людмилы Лядовой

Анастасия Колоскова

Общество

Причиной смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщила ее бывший администратор Галина Горбенко.

— COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде. Также в реанимации, также в 52-й больнице, — цитирует Горбенко Пятый канал.

О смерти 95-летней Людмилы Лядовой, композитора, певицы и пианистки, стало известно в среду, 10 марта.

Ранее ее госпитализировали в Клиническую больницу № 52 в Москве с COVID-19.

Представитель народной артистки Виталий Мирошников сообщил, что ее похороны, вероятно, пройдут 13 марта в Москве.

— По предварительной информации, прощание планируется в субботу, вероятнее всего, в Союзе композиторов (в Московском доме композиторов— прим. «ВМ»), — рассказал Мирошников в интервью ТАСС.

По его словам, родственники Лядовой хотели бы похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске, в семье солиста оперного театра и дирижера. Она окончила Свердловскую консерваторию.

Песни композитора исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Гелена Великанова и другие музыканты. Сама Лядова пела на сцене вместе с певицей Ниной Пантелеевой. Кроме того, артистка работала художником-постановщиком в «Союзмультфильме».

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