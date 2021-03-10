Санкт-Петербург стал первым в рейтинге городов по числу вылечившихся от COVID-19 за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Санкт-Петербург занял первую строчку в рейтинге городов с наибольшим суточным числом человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Как сообщают «Невские новости», за минувшие 24 часа были выписаны 2749 пациентов.

Кроме того, по состоянию на 10 марта в Северной столице тестирование на COVID-19 прошло свыше 10,5 тысячи человек за сутки. Данный показатель почти в два раза выше, чем днем ранее. При этом уточняется, что за 9 марта с вопросами о коронавирусе по единому справочному номеру 122 обратились около десяти тысяч граждан.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Вместе с тем Санкт-Петербург оказался лидером и среди российских регионов в антирейтинге по количеству скончавшихся от COVID-19 пациентов за прошедшие 24 часа. Так, от новой инфекции умерли 52 человека. По информации, опубликованной на портале «Стопкоронавирус.РФ», коронавирус за последние сутки выявили у 959 петербуржцев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1453 пациента за сутки