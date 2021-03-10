Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1453 пациента за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столице за сутки от коронавируса вылечили 1453 человека. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что всего число людей, которые вылечились от инфекции в городе, увеличилось до 914 626.

Фото: Оперштаб

В Москве за последние 24 часа выявлено 1116 новых случаев коронавируса. Кроме того, за сутки госпитализировано 796 человек, скончался 51 пациент.

За весь период пандемии в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 субъектах. Также зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.

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