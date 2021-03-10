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Соучастник убийства следователя Евгении Шишкиной получил 9,5 года колонии
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Соучастник убийства следователя Евгении Шишкиной получил 9,5 года колонии

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Архангельское Карта всех событий

Соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, который на момент преступления не достиг совершеннолетия, приговорили к девяти с половиной годам колонии общего режима. Соответствующее решение принял Красногорский городской суд Московской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Помимо этого осужденный должен будет выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уточняется, что соучастник преступления признан виновным по статьям «Убийство по найму в составе организованной группы» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой».

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года суд приговорил убийцу Шишкиной Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии.

Установлено, что роль несовершеннолетнего заключалась в том, что он, получив информацию о местонахождении оружия и патронов, забрал их из тайника в лесополосе в подмосковной Балашихе.

Позднее выброшенные пистолет и патроны были найдены в результате проверки показаний в Москве-реке.

Напомним, подполковник юстиции Евгения Шишкина работала следователем по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. Утром 10 октября 2018 года Шишкина вышла из дома к парковке в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. В этот момент к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил в женщину. Следователь скончалась от полученных ранений на месте.

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