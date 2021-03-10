Соучастник убийства следователя Евгении Шишкиной получил 9,5 года колонии

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Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Архангельское Карта всех событий

Соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, который на момент преступления не достиг совершеннолетия, приговорили к девяти с половиной годам колонии общего режима. Соответствующее решение принял Красногорский городской суд Московской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Помимо этого осужденный должен будет выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уточняется, что соучастник преступления признан виновным по статьям «Убийство по найму в составе организованной группы» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой».

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года суд приговорил убийцу Шишкиной Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии.

Установлено, что роль несовершеннолетнего заключалась в том, что он, получив информацию о местонахождении оружия и патронов, забрал их из тайника в лесополосе в подмосковной Балашихе.

Позднее выброшенные пистолет и патроны были найдены в результате проверки показаний в Москве-реке.

Напомним, подполковник юстиции Евгения Шишкина работала следователем по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. Утром 10 октября 2018 года Шишкина вышла из дома к парковке в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. В этот момент к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил в женщину. Следователь скончалась от полученных ранений на месте.

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