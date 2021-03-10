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Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую» в Турции
Фото: Официальный сайт президента РФ (kremlin.ru/events/president/news/62936/photos)

Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую» в Турции

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дали старт строительству третьего блока атомной электростанции (АЭС) «Аккую», которая находится в Турции. Об этом в среду, 10 марта, сообщили во время видео-конференц-связи лидеров стран.

Начавшаяся заливка бетона под третий блок АЭС означает начало строительства блока.

Атомную электростанцию «Аккую», находящуюся в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря, строит госкорпорация «Росатом». Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии начала строительства по конференц-связи.

В свою очередь, президент России заявил, что строительство АЭС выведет сотрудничество РФ и Турции на новый уровень.

— Успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, — цитирует Путина РИА Новости.

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РоссияВладимир ПутинТурция
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