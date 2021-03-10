Курс биткоина превысил 56 тысяч долларов

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Курс биткоина вырос на 3,52 процента, превысив отметку в 56 тысяч долларов. Об этом в среду, 10 марта, сообщил портал CoinDesk.

Последний раз стоимость криптовалюты находилась на отметке выше 56 тысяч долларов 22 февраля 2021 года.

Ранее специалисты прокомментировали резкий рост курса биткоина. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев указал на то, что у данной криптовалюты нет материальной основы, зато имеется зависимость от информационных вбросов, касающихся его дальнейшей судьбы и статуса в целом.

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