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Курс биткоина превысил 56 тысяч долларов
Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Курс биткоина превысил 56 тысяч долларов

Никита Абрамов

Финансы

Курс биткоина вырос на 3,52 процента, превысив отметку в 56 тысяч долларов. Об этом в среду, 10 марта, сообщил портал CoinDesk.

Последний раз стоимость криптовалюты находилась на отметке выше 56 тысяч долларов 22 февраля 2021 года.

Ранее специалисты прокомментировали резкий рост курса биткоина. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев указал на то, что у данной криптовалюты нет материальной основы, зато имеется зависимость от информационных вбросов, касающихся его дальнейшей судьбы и статуса в целом.

Читайте также: «Максимально агрессивный актив»: что будет после обвала биткоина

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