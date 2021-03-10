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Мишустин заявил, что «Норникель» полностью уплатил штраф за ущерб от аварии
Фото: Правительство РФ

Мишустин заявил, что «Норникель» полностью уплатил штраф за ущерб от аварии

Никита Абрамов

Общество

Штраф за ущерб от аварии в Красноярском крае полностью уплачен компанией «Норникель». Все средства в размере 146 миллиардов рублей поступили в бюджет. Об этом в среду, 10 марта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— По информации министерства финансов Российской Федерации, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Также премьер-министр отметил, что компания отказалась от претензий и данный вопрос закрыт.

Напомним, 29 мая 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей структуре «Норникеля», получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В этот день на ТЭЦ-3 произошел крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров. В результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. По данному факту возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» провел свою экспертизу и дал оценку в 21,4 миллиарда рублей.

Читайте также: СК завершил расследование дела о халатности при ликвидации ЧП в Норильске

Красноярский крайнорникельМихаил Мишустин
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