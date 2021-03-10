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Google заплатил три миллиона рублей штрафа за неудаление запрещенного контента
Фото: Скриншот видео Гоша Дударь «Насколько большой Google» / YouTube

Google заплатил три миллиона рублей штрафа за неудаление запрещенного контента

Никита Абрамов

Технологии

Компания Google выплатила три миллиона рублей штрафа за неудаление запрещенной информации из поиска. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

— Компания Google LLC оплатила штраф в размере трех миллионов рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о возбуждении административного производства Роскомнадзором в отношении компании Google LLC. Компании вменялось неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной на территории Российской Федерации, в числе которых экстремистские материалы.

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