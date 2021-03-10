Эксперт объяснил, чем облачное хранение данных лучше серверного

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Директор по продуктам сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon Заур Абуталимов прокомментировал информацию СМИ об атаке хакеров на американскую компанию Verkada, благодаря чему злоумышленники получили доступ к 150 тысячам камер видеонаблюдения.

Как сообщает Nation News, эксперт считает, что Verkada сумела вовремя заблокировать доступ к своим устройствам с помощью «облачных технологий». Если бы она этого не сделала, то последствия были бы более серьезными.

Уточняется, что камеры, к которым мошенники получили доступ, находятся в государственных и частных учреждениях. Среди них такие компании, как Tesla и Cloudflare. Как заявили сами хакеры местным СМИ, им удалось подключиться к прямым трансляциям с камер, а также завладеть архивами записей.

По мнению Заура Абуталимова, примененная хакерами техника взлома была очень бесхитростной. Однако благодаря тому, что данные хранились в облачных архивах, компания Verkada сумела вовремя заблокировать злоумышленников.

— Например, если бы такое произошло с традиционной (не облачной) системой видеонаблюдения, то производителю пришлось бы распространять прошивки для камер видеонаблюдения для каждого пользователя, — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что параллельно компании осталось бы только надеяться на то, что пользователи обновятся в ближайшее время.

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