СМИ: Белый дом готовил заявление о «вине» России в кибератаках

Фото: whitehouse.gov / Официальный сайт Белого дома

Сотрудники Белого дома были готовы опубликовать в пятницу, 18 декабря, заявление с обвинением в адрес Российской Федерации о якобы ее причастности к масштабным кибератакам на несколько ведомств Соединенных Штатов. Но в последней момент они получили указание не выпускать его. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

В Белом доме не пояснили, почему было принято такое решение.

— Похоже, что это худший случай хакерской атаки в истории Америки, — приводятся слова источника.

Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через ПО фирмы SolarWinds. Вашингтон заявил, что основными целями были правительственные учреждения. Атаку связывают с Россией, но доказательств причастности Москвы не приводилось.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о хакерских атаках на Минфин США. По его словам, Россия здесь ни при чем. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.

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