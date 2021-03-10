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Создатель компакт-дисков Лодевейк Оттенс скончался на 95-м году жизни
Фото: Скриншот видео https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/otk/kontrafaktnye-dvd-diski

Создатель компакт-дисков Лодевейк Оттенс скончался на 95-м году жизни

Никита Абрамов

Общество

В Нидерландах в возрасте 94 лет скончался инженер Лодевейк Оттенс. Он стал известен благодаря изобретению пленки для кассет и компакт-диска. Об этом в среду, 10 марта, сообщил портал Dutch News.

Известно, что Оттенс умер в субботу, 6 марта, в своем доме, который находится в провинции Северный Брабант.

Инженер всегда считал пленку для кассет и компакт-диск не только своими изобретениями, но продуктом совместного труда многих людей. Кроме того, команда Оттенса изобрела первый в мире портативным магнитофон.

смертьНидерландыинженеры
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