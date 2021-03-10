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Проезжую часть освободили в районе аварии на внутренней стороне МКАД
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Проезжую часть освободили в районе аварии на внутренней стороне МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 73-й километр Карта всех событий

Проезжая часть освобождена в районе аварии на внутренней стороне МКАД. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на внутренней стороне 73-го километра МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых машин. Было занято три полосы движения из пяти. Затруднено движение на четыре километра.

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