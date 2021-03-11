Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 25 человек погибли в Индонезии в результате падения автобуса с обрыва
Фото: youtube.com

Более 25 человек погибли в Индонезии в результате падения автобуса с обрыва

Юлия Курганова

Происшествия

Около 26 человек погибли в ночь на четверг, 11 марта, в результате падения автобуса с обрыва в провинции Западная Ява в Индонезии. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство Xinhua.

Всего на момент инцидента в автобусе находились 62 человека.Транспортное средство, в котором ехали школьники с родителями и учителями, сорвалось в ущелье глубиной более пяти метров и перевернулось.

В настоящее время продолжается спасательная операция.

Читайте также: Число жертв землетрясений в Индонезии увеличилось до 34

ИндонезияавтобусДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Все мнения
О проекте