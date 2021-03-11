Более 25 человек погибли в Индонезии в результате падения автобуса с обрыва

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Около 26 человек погибли в ночь на четверг, 11 марта, в результате падения автобуса с обрыва в провинции Западная Ява в Индонезии. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство Xinhua.

Всего на момент инцидента в автобусе находились 62 человека.Транспортное средство, в котором ехали школьники с родителями и учителями, сорвалось в ущелье глубиной более пяти метров и перевернулось.

В настоящее время продолжается спасательная операция.

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