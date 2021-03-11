Синоптики пообещали морозную и солнечную погоду в Москве 11 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 11 марта, погоду в столичном регионе продолжит формировать антициклон. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 12-10 градусов. В Подмосковье температура ожидается 15-10 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что организм человека довольно быстро может приспособиться к погодным изменениям,если нет серьезных проблем со здоровьем. Но резкие перепады метеорологических параметров, которые отмечаются в столичном регионе в эти мартовские дни, отмечают на своем самочувствии не только метеочувствительные, но и практически здоровые не метеозависимые люди. Это связано с аномальными температурными колебаниями и перепадами атмосферного давления, изменениями кислородного режима в воздухе.

В столичном регионе в этот день по прежнему сохранится неблагоприятная погода спастического типа — усиление морозов, ночью температура понизится до минус 19-21, днем будет около 7 градусов мороза, высокое атмосферное давление. Это почувствуют на себе лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, страдающие ишемической болезнью сердца, гипертоники и гипотоники с нарушениями сердечного ритма, мигренью и другие, возможныприступы бронхоспазма, стенокардии, нарушения ритма сердца при выходе на морозный воздух. Необходимо контролировать артериальное давление, не терпеть болевые приступы и своевременно прибегать к помощи рекомендованных врачом препаратов.

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