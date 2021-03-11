В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без уточнений

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Планируется ввести в России административную ответственность за упоминание террористических организаций без уточнения о том, что они являются запрещенными или ликвидированными. Наказание за распространение информации без этих указаний могут ввести уже в этом году.

Законопроект должны принять в апреле, а в качестве наказания предлагается установить штрафы для граждан, должностных и юридических лиц.

Гражданам будет грозить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностные лиц должны будут заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, юридические лица накажут на сумму от 40 до 59 тысяч рублей. Также запрет планируют прописать в законе «О СМИ», сообщают «Известия».

Авторы законопроекта рассказали, что в настоящее время существует ответственность за распространение информации об организациях, которые признаны экстремистскими, без указания на то, что они были ликвидированы или их деятельность запрещена. При распространении сведений о террористических организациях подобные пометки были необязательными. Тем не менее, с 2015 года Роскомнадзор рекомендовал СМИ писать контекст и указывать про террористические организации «запрещена на территории России».

Читайте также: Google заплатил три миллиона рублей штрафа за неудаление запрещенного контента