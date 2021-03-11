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Бесплатная парковка появилась в столичном районе Филевский Парк
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Бесплатная парковка появилась в столичном районе Филевский Парк

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Василисы Кожиной, 14к3 Карта всех событий

Бесплатная автомобильная парковка на 80 мест появилась в районе Филевский Парк. Об этом сообщил руководитель столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Владислав Овчинский.

Ранее на участке, который расположен напротив владения 14, корпуса 3 на улице Василисы Кожиной, была обнаружена нелегальная платная парковка. Земля не была поставлена на государственный кадастровый учет, земельно-правовые отношения были не оформлены.

После демонтажа незаконной парковки участок передали в бесплатное пользование гражданам.

— Госинспекция по недвижимости строго пресекает нарушения, связанные с самозахватом территории общего пользования, в результате для жителей города появляется больше доступных и бесплатных парковок, — цитируют руководителя ведомства на официальном сайте мэры Москвы.

Ранее сообщалось, что около 150 заявок подали москвичи на создание парковочных мест для резидентов.

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благоустройство МосквыпарковкаФилевский Парк
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