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Более 10 тысяч пациентов с коронавирусом получили плазму крови с антителами
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Более 10 тысяч пациентов с коронавирусом получили плазму крови с антителами

Ксения Монахова

Город

Более 10 тысяч пациентов столичных стационаров с коронавирусом получили иммунную плазму крови. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог Депздрава Андрей Буланов отметил, что с апреля 2020 года медики успешно применяют метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией.

— Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител, — подчеркнул Андрей Буланов.

В октябре 2020 года столичный клинический комитет по борьбе с коронавирусом утвердил единый стандарт стационарного лечения больных COVID-19. В него включили и использование плазмы крови с антителами.

Так, донорами могут быть горожане от 18 до 55 лет с весом более 50 килограммов, которые уже переболели COVID-19. Для сдачи плазмы должно пройти пять недель после появления первых симптомов коронавируса. Среди противопоказаний: наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

Донорам плазмы полагается выплата в размере пяти тысяч рублей. Также им компенсируют питание в размере 1212 рублей. Чтобы сдать плазму с антителами, необходимо позвонить на горячую линию: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

Пункты располагаются в медицинских стационарах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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