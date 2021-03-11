Ночь с 10 на 11 марта стала самой холодной в Москве за последние 49 лет

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Утром 11 марта температура воздуха в Москве достигла отметки в минус 20,2 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в ночь с 10 на 11 марта в столице был побит температурный рекорд этого дня. Прошлый был установлен в столице 11 марта 1972 года — тогда температура была минус 19,4 градуса.

Таким образом, прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 49 лет метеонаблюдений.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 12 марта.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Москву придет весна.

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