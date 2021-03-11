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«Мосволонтер» запускает обучающую программу для столичных НКО
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

«Мосволонтер» запускает обучающую программу для столичных НКО

Иван Юминов

Город

Ресурсный центр «Мосволонтер» запускает для некоммерческих организаций (НКО) программу «Пять ключей». С помощью нее можно сформировать на базе организации волонтерский корпус.

— Волонтерская команда состоит из разных людей со своими особенностями. Но всех их объединяет одно — занятие добровольческой деятельностью. О том, как создать четкий план действий с упором на формирование команды, расскажут кураторы программы «Пять ключей», — сообщил руководитель «Мосволонтера» Дмитрий Покровский.

Кураторы программы расскажут, как привлекать в команду добровольцев, для чего нужно их обучение, как правильно его организовать. Пройдя интенсив, слушатели смогут подготовить волонтерский корпус к любому событию.

Программа «Пять ключей» пройдет в очном шестичасовом формате. Слушателей ждут семинары, практические занятия и деловые игры. Они смогут познакомиться друг с другом и завести полезные контакты. В прошлом году этот интенсив прошли свыше 150 организаторов волонтерской деятельности. Всего за время существования «Мосволонтера» в обучении приняли участие около 35 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что волонтеры подарили москвичкам около 300 тысяч цветов в честь 8 Марта.

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