В России за сутки выявлено 9270 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в России выявили 9270 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.
Отмечается, что новые случаи зафиксированы в 85 субъектах страны. Из них 11,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Помимо этого, за минувшие сутки зафиксировано 459 летальных исходов. Полностью вылечились 14 006 пациентов.
Больше всего случаев за последние 24 часа выявлено в Москве (1281), Санкт-Петербурге (961) и Нижегородской области (376).
Всего за весь период пандемии в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса в 85 регионах. За это время зафиксировано 90 734 летальных исхода, вылечились 3 959 533 человека.
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