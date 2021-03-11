В России за сутки выявлено 9270 новых случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 9270 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Отмечается, что новые случаи зафиксированы в 85 субъектах страны. Из них 11,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Помимо этого, за минувшие сутки зафиксировано 459 летальных исходов. Полностью вылечились 14 006 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев за последние 24 часа выявлено в Москве (1281), Санкт-Петербурге (961) и Нижегородской области (376).

Всего за весь период пандемии в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса в 85 регионах. За это время зафиксировано 90 734 летальных исхода, вылечились 3 959 533 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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