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Малышева объяснила, почему «русский» грипп опаснее коронавируса
Фото: Youtube / А поговорить?

Малышева объяснила, почему «русский» грипп опаснее коронавируса

Виктория Федотова

Здоровье

Российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему так называемый русский грипп в «тысячу раз хуже коронавируса».

Малышева отметила, что пандемия «русского» гриппа 1889–1890 годов унесла порядка миллиона человек по всему миру, в том числе здоровых военнослужащих и охранников императора Александра III, который сам переболел гриппом. Это была последняя масштабная пандемия XIX века.

— Вирус гриппа и коронавирус примерно одинаковые по форме и размеру вирусы. Единственное отличие состоит в том, что от коронавируса чаще умирают пожилые люди, обремененные сопутствующими заболеваниями, вирус гриппа забирает молодых и здоровых людей, — отметил соведущий Малышевой, врач Дмитрий Шубин.

Малышева напомнила, что от вируса умирают в основном люди от 20 до 40 лет, беременные женщины и дети. Клинически грипп похож по течению на коронавирус, но у вируса гриппа инкубационный период меньше — 1–2 дня.

Степень защиты при вакцинации от коронавируса — до 94 процентов, а при прививке от гриппа максимальная защита — 60–70 процентов. Поэтому, по словам Малышевой, вирус гриппа однозначно страшнее коронавируса из-за быстрого протекания, высокого уровня смертности и возраста умирающих.

Видео опубликовано на YouTube.

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