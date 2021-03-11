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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 1578 пациентов
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 1578 пациентов

Ксения Монахова

Город

Еще 1578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Кроме того, за минувшие 24 часа выявили 1281 случай коронавируса. Госпитализировано 676 человек, скончались 54 пациента.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 1578 пациентовФото: Оперштаб

Всего за период пандемии в Москве выявлено 995 279 случаев COVID-19. За это время вылечились 916 204 пациента, количество летальных исходов — 15 601.

В 85 субъектах России за весь период было выявлено 4 360 823 случая заболевания коронавирусом. Зафиксировано 90 734 летальных исхода, 3 959 533 человека вылечились.

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