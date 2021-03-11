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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Иван Юминов

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 12–13 марта. Ожидается гололедица и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 10:00 12 марта до 10:00 13 марта.

Днем 12 марта температура будет в районе минус семи градусов, 13 марта — от минус одного до плюс одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, когда можно будет переобуть машину к лету.

Читайте также: Ночь с 10 на 11 марта стала самой холодной в Москве за последние 49 лет

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