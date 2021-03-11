Церемония прощания с Людмилой Лядовой пройдет в Новодевичьем монастыре

Фото: ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Россия, Москва, Новодевичий проезд, 1 Карта всех событий

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Людмилой Лядовой состоится 13 марта в Новодевичьем монастыре. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил представитель певицы Виталий Мирошников.

Он отметил, что вопрос с местом похорон в настоящее время решается.

— Организаторы прощания позвонили, сообщили, что в Доме композиторов на большой сцене идет ремонт, поэтому будет Новодевичий монастырь, — цитирует Мирошникова ТАСС.

Напомним, народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в столичной больнице 10 марта на 96-м году жизни. У нее был диагностирован коронавирус.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске, в семье солиста оперного театра и дирижера. Она окончила Свердловскую консерваторию.

Песни композитора исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Гелена Великанова и другие музыканты. Сама Лядова пела на сцене вместе с певицей Ниной Пантелеевой. Кроме того, артистка работала художником-постановщиком в «Союзмультфильме».

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