Ученый Зверев объяснил, как пыльца повлияет на распространение COVID-19 весной

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Ученые обнаружили прямую связь между уровнем инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и концентрацией пыльцы растений в воздухе.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что согласно научным исследованиям, коронавирус может распространяться с пыльцой.

— Одно дело может, другое дело, распространяться. Я думаю, что серьезного подъема заболевания коронавирусом из-за пыльцы не будет. Все будет зависеть от того, какая будет весна: если будут дожди, не будет много солнечных и ветреных дней, будет меньше обострения аллергических реакций, — отметил ученый.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Опасная пыльца. Весенняя аллергия на фоне коронавируса

По словам Зверева, каждый год появляется все больше первых случаев аллергии. Это серьезная проблема, связанная с питанием, образом жизни и выбросом аллергенов.

— Я не ожидаю высокого подъема коронавирусой инфекции. Нельзя сравнивать прошлую весну и эту. Прошлой весной людей, переболевших коронавирусной инфекцией, было меньше 10 процентов, сейчас многие переболели, легко или тяжело. Сейчас идет прививочная компания. Мне кажется, это все преувеличено. Конечно, пыльца повлияет, заболевших будет немного больше, но не на столько, чтобы об этом серьезно говорить и опасаться, — считает Зверев.

Клинический фармаколог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что аллергикам нужно готовиться заранее к сезону цветения растений.

— Люди испытывают колоссальные неприятности весной. Пыльца сама по себе может являться аллергеном, но на ней накапливаются дополнительные аллергены, которые влияют на дыхательную систему. Людям стоит воздержаться от нахождения на улице, протирать поверхности. Стараться носить маску, — отметил специалист.

Кондрахин подчеркнул, что аллергия часто является хроническим заболеванием и вылечить его практически невозможно, можно снизить аллергическую реакцию антигистаминными препаратами. По его словам, не стоит заниматься самолечениям, это может привести к лекарственной аллергии.

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