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«Оруэлловское двоемыслие»: депутат Госдумы ответил на заявление Twitter о замедлении сервиса
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Оруэлловское двоемыслие»: депутат Госдумы ответил на заявление Twitter о замедлении сервиса

Анастасия Волоснова

Общество

В Госдуме назвали заявление Twitter о замедлении платформы в России «оруэлловским двоемыслием» и «циничным лицемерием». Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы социальной сети Twitter в России 10 марта. Причиной стал отказ об удалении с платформы запрещенного в России контента. По данным Роскомнадзора, на платформе Twitter остается свыше 3,1 тысячи запрещенных материалов.

— Заявление Twitter по поводу замедления сервиса в России поражает циничным лицемерием. Они назвали действия российских властей попыткой ограничить свободную дискуссию в Сети. Значит, когда сам Twitter блокирует аккаунты российских СМИ, удаляет их из поисковой выдачи, навешивает ярлыки на публикации и сотнями выпиливает аккаунты наших соотечественников за «неправильную» точку зрения — это не ограничение дискуссии, — написал депутат.

Депутат напомнил, что ранее социальная сеть заблокировала бывшего президента США Дональда Трампа. Горелкин назвал подобное поведение «беспардонным затыканием ртов». По мнению депутата, действия Роскомнадзора не являются ухудшением дискуссии с социальной сетью.

— Напоминает оруэлловское двоемыслие. Собственно, Оруэлл про их англо-саксонский мир и писал, — отметил он.

Горелкин уточнил, что в сервисе стали хуже грузиться только картинки, а текстовые сообщения Роскомнадзор не замедлял.

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