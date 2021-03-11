Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фотовыставка об истории водоснабжения и водоотведения столицы открылась в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Фотовыставка об истории водоснабжения и водоотведения столицы открылась в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

На Цветном бульваре открылась фотовыставка об истории водоснабжения и водоотведения столицы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Экспозиция расскажет жителям столицы о развитии важнейшей системы жизнеобеспечения города. Горожане узнают о том, когда в Москве появился первый централизованный водопровод, какие технологии применяются при очистке воды, и многое другое.

Выставка будет работать до конца марта.

Читайте также: Онлайн-экскурсия по выставке «Шар и крест» появилась на платформе #Москвастобой

система водоснабженияМосквавыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте