Фотовыставка об истории водоснабжения и водоотведения столицы открылась в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

На Цветном бульваре открылась фотовыставка об истории водоснабжения и водоотведения столицы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Экспозиция расскажет жителям столицы о развитии важнейшей системы жизнеобеспечения города. Горожане узнают о том, когда в Москве появился первый централизованный водопровод, какие технологии применяются при очистке воды, и многое другое.

Выставка будет работать до конца марта.

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