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Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову могут похоронить на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.

Отмечается, что на Кунцевском кладбище в родовом захоронении была похоронена мать артистки.

Напомним, народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в столичной больнице 10 марта на 96-м году жизни. У нее был диагностирован коронавирус.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске, в семье солиста оперного театра и дирижера. Она окончила Свердловскую консерваторию. Песни композитора исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Гелена Великанова и другие музыканты. Сама Лядова пела на сцене вместе с Ниной Пантелеевой. Кроме того, артистка работала художником-постановщиком в «Союзмультфильме».

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