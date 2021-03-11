Движение на юго-востоке Москвы затруднено из-за наезда на пешехода

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Россия, Москва, Тихорецкий бульвар, 6 Карта всех событий

Движение транспорта на юго-востоке Москвы осложнено из-за наезда на пешехода. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в четверг, 11 марта, возле дома 6 на Тихорецком бульваре. Автомобилист совершил наезд на пешехода. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Движение в районе инцидента затруднено, уточнили в ведомстве.

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