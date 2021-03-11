Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на юго-востоке Москвы затруднено из-за наезда на пешехода
Фото: Moscow-Live

Движение на юго-востоке Москвы затруднено из-за наезда на пешехода

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Тихорецкий бульвар, 6 Карта всех событий

Движение транспорта на юго-востоке Москвы осложнено из-за наезда на пешехода. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в четверг, 11 марта, возле дома 6 на Тихорецком бульваре. Автомобилист совершил наезд на пешехода. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Движение в районе инцидента затруднено, уточнили в ведомстве.

Читайте также: Москвич украл у работодателей инструментов на 120 тысяч рублей

переходДТПпострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте