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Эндокринолог дала советы, как избавиться от «пивного» живота
Кадр из фильма «Толстяк на ринге»

Эндокринолог дала советы, как избавиться от «пивного» живота

Елена Фролова

Здоровье

Что нужно предпринять для того, чтобы избавиться от опасного висцерального жира в районе талии, рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Как сообщает «Царьград», специалист рекомендует отказаться от спиртного, если именно оно стало причиной накопления жировых запасов. Лучше всего записаться на прием к эндокринологу.

— Можно прийти к доктору с заранее сделанными гормональными исследованиями. Соответствующие анализы нужно сдавать утром и натощак, — пояснила Зухра Павлова.

Она уточнила, что вторым важным шагом, который необходимо предпринять, является физическая активность. Например, можно вставать из-за компьютера каждый час и немного отжиматься или приседать. К такому режиму можно добавить 40-минутные пешие прогулки. Не менее важно обратить внимание на питание. К примеру, можно исключить из рациона хлебобулочные изделия и майонез.

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жирэндокринологздоровье
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