«Почта России» установит почтоматы в столичном метро

Фото: Пресс-служба «Почты России»

«Почта России» установит свои почтоматы в Московском метрополитене. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что компания оказалась единственным участником аукциона на установку почтоматов. Контракт с «Почтой России» будет заключен до конца марта.

По данным Дептранса, через несколько месяцев 90 почтоматов заработают в подуличных переходах на 69 станциях метро. Таким образом, жители столицы смогут забирать заказы из интернет-магазинов и посылки прямо по пути домой, не поднимаясь из подземки.

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