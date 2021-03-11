Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Почта России» установит почтоматы в столичном метро
Фото: Пресс-служба «Почты России»

«Почта России» установит почтоматы в столичном метро

Кирилл Николаев

Город

«Почта России» установит свои почтоматы в Московском метрополитене. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что компания оказалась единственным участником аукциона на установку почтоматов. Контракт с «Почтой России» будет заключен до конца марта.

По данным Дептранса, через несколько месяцев 90 почтоматов заработают в подуличных переходах на 69 станциях метро. Таким образом, жители столицы смогут забирать заказы из интернет-магазинов и посылки прямо по пути домой, не поднимаясь из подземки.

Читайте также: Рублево-Архангельскую линию московского метро начнут строить в этом году

МетропосылкаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте