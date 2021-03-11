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Сергей Собянин заявил о развитии электронных сервисов в Москве на фоне пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин заявил о развитии электронных сервисов в Москве на фоне пандемии

Кирилл Николаев

Город

Пандемия коронавирусной инфекции сподвигла власти Москвы быстрее развивать электронные сервисы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в период пандемии благодаря «Московской электронной школе» (МЭШ) в столице не упало качество образования.

— Самое важное, что сегодня нормально уже учимся, в нормальном режиме, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что развитие электронных сервисов не означает, что школы полностью перейдут на дистанционное обучение. Ключевой фигурой в образовательных учреждениях остается учитель.

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пандемияМоскваСергей Собянин
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