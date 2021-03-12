Синоптики сообщили о погоде в Москве 12 марта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В пятницу, 12 марта, столичный регион окажется на северо-западной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, вечером местами пройдет снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7-5 градусов. В Подмосковье температура ожидается 10-5 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе еще сохранится морозная, будет повышенный фон атмосферного давления, содержание кислорода в приземном слое воздуха превышает нормальные показатели почти на 17 единиц. Для людей закаленных, с хорошими функциональными резервами организма такая погода благоприятна. Она не сказывается негативно на самочувствии, является тренирующей, повышает кислородное обеспечение организма, улучшает психоэмоциональное состояние.

Для лиц с серьезными проблемами со здоровьем, в первую очередь при сердечно-сосудистых заболеваниях,обструктивной патологии органов дыхания и осложненной повышенной метеочувствительностью такие внешние условия являются дополнительным фактором риска обострений и ухудшений самочувствия. Рекомендуется с осторожностью выходить из тепла на мороз, при себе иметь препараты первой помощи.

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