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За использование российских флагов на незаконных акциях предложили штрафовать
Фото: pixabay.com

За использование российских флагов на незаконных акциях предложили штрафовать

Юлия Курганова

Общество

В Государственной думе предложили штрафовать за использование российского флага на несанкционированных акциях. За такую инициативу высказался депутат Евгений Федоров.

Он отправил письмо на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, где отметил, что в настоящее время предусмотрена ответственность за надругательство над госсимволами и нарушение порядка их официального использования.

Парламентарий считает, что использование государственного флага участниками незаконных акций нужно трактовать как посягательство на достоинство госсимвола.

— В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях, — пояснил Федоров.

Он предложил ввести штрафы для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей, сообщает RT.

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