Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на четыре копейки и составил 73,37 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на утро пятницы, 12 марта.

В свою очередь курс евро на открытии торгов поднялся на десять копеек. Стоимость европейской валюты составила 87,93 рубля, передает ТАСС.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев предрек снижение курса доллара до 65 рублей в этом году.

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