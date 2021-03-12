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План столичного нацпроекта по промышленному экспорту перевыполнили на 54,3 процента
Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

План столичного нацпроекта по промышленному экспорту перевыполнили на 54,3 процента

Ксения Монахова

Город

Объем промышленного экспорта столицы в 2020 году на 54,3 процента превысил показатель, заложенный в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Об этом в пятницу, 12 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город также перевыполнил годовой план по экспорту агропромышленной продукции на 18,8 процента.

— Так, в прошлом году промышленный экспорт Москвы составил 36,05 миллиарда долларов, что на 54,3 процента больше планируемых показателей, а экспорт агропромышленной продукции — 3,81 миллиарда долларов, что на 18,8 процента больше запланированного, — отметил Владимир Ефимов.

Кроме того, за минувшие пять лет объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы увеличился вдвое. В 2015 году показатель находился в диапазоне 19,03 миллиарда долларов, а уже в 2020 году объем достиг рекорда — 39,86 миллиарда долларов.

С помощью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году общероссийский объем несырьевого неэнергетического экспорта планируется увеличить до 250 миллиардов долларов в год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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экспортВладимир Ефимовпромышленность
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