Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сильвестр Аполло: у модели Эмили Ратаковски родился первенец
Фото: instagram.com/emrata

Сильвестр Аполло: у модели Эмили Ратаковски родился первенец

Анастасия Колоскова

Звезды

Американская актриса и модель, 29-летняя Эмили Ратаковски впервые стала мамой. О радостном событии знаменитость рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Обладательница титула «Самая желанная женщина планеты» поделилась с подписчиками снимком, где кормит малыша грудью.

Она сообщила, что ребенок родился утром 8 марта и получил имя Сильвестр Аполло.

Осенью беременная Ратаковски дала интервью журналу Vogue, в котором призналась, что не будет раскрывать пол ребенка до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия.

Напомним, супругом Эмили Ратаковски является продюсер Себастьян Бир-Макклард. Пара заключила брак в 2018 году.

Читайте также: «Обижен на меня»: Асмус ответила на вопрос об отношениях с Харламовым

модельамериканская актрисаребенок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте