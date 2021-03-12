Сильвестр Аполло: у модели Эмили Ратаковски родился первенец

Фото: instagram.com/emrata

Американская актриса и модель, 29-летняя Эмили Ратаковски впервые стала мамой. О радостном событии знаменитость рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Обладательница титула «Самая желанная женщина планеты» поделилась с подписчиками снимком, где кормит малыша грудью.

Она сообщила, что ребенок родился утром 8 марта и получил имя Сильвестр Аполло.

Осенью беременная Ратаковски дала интервью журналу Vogue, в котором призналась, что не будет раскрывать пол ребенка до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия.

Напомним, супругом Эмили Ратаковски является продюсер Себастьян Бир-Макклард. Пара заключила брак в 2018 году.

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