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Дом в районе Академический передали под заселение по программе реновации
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Дом в районе Академический передали под заселение по программе реновации

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, улица Шверника, 6Карта всех событий

Новый жилой дом в районе Академический на юго-западе Москвы передан под заселение по программе реновации. Новостройка расположена по адресу улица Шверника, дом 6, корпус 2. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Помимо этого, в округе заселяются 12 новостроек. В Академическом районе это уже третий сданный дом. Также в округе заселяются три дома в Котловке и по два в районах Южное Бутово, Коньково и Черемушки.

В жилом здании числится 131 квартира, в том числе 68 однокомнатных, 58 двухкомнатных и 5 трехкомнатных. Строительство выполнено на базе индивидуального проекта, также в соответствии со стандартами программы жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.

— Три стартовых дома уже введены, еще два строятся, для двух объектов ведется разработка проектной документации. Площади в указанных домах рассчитаны на переселение 5,6 тысячи жителей, — добавил Сергей Левкин.

Напомним, что программа по реновации жилищного фонда осуществляется в Москве с 2017 года и предусматривает расселение более 350 тысяч квартир.

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