«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за метели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Желтый» уровень опасности из-за непогоды объявили в Москве и Подмосковье. Неблагоприятные погодные условия ожидаются до 12:00 воскресенья, 14 марта. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что в столице возможны сильная метель, наледь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Однако к выходным наступит потепление.

В субботу, 13 марта, местами ожидается умеренный снег, ночью — минус 8–6 градусов, днем — от минус 1 до плюс 1 градуса.

В воскресенье, 14 марта, ожидаются небольшие осадки. Ночью будет от минус 2 до нуля градусов, днем в Москве прогнозируется плюс 4–6 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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