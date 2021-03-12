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Сергей Собянин: Новые контракты на закупку лекарств в Москве снизили их стоимость
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Новые контракты на закупку лекарств в Москве снизили их стоимость

Кирилл Николаев

Город

Новые офсетные контракты на закупку лекарств в столице позволили снизить стоимость препаратов на 20 процентов. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в настоящее время заключено четыре офсетных контракта.

— Они позволили снизить примерно на 20 процентов стоимость лекарств, которые мы закупаем. Это большая часть лекарств, например, онкологических групп, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что на данный момент в столице строится несколько заводов по изготовлению лекарственных препаратов, которые не производились вообще в России или производились в недостаточном количестве.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что дает городу и москвичам система офсетных контрактов.

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