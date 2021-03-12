Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Блажь это все»: диетолог объяснил раздельное употребление огурцов и помидоров
Фото: pixabay.com

«Блажь это все»: диетолог объяснил раздельное употребление огурцов и помидоров

Елена Фролова

Здоровье

Существует мнение о том, что огурцы и помидоры, смешиваясь в салате, лишают человека возможности получить то количество витаминов и полезных микроэлементов, которые он мог бы получить, употребив эти овощи раздельно. Эту точку зрения прокомментировал доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков. Об этом сообщил «Царьград».

— Сторонники данной теории могут сделать как при раздельном питании: сегодня я ем одно, а завтра другое. Но люди забывают, что многие продукты остаются в желудочно-кишечном тракте часами, иногда и сутками. И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это все, — отметил эксперт.

Он пояснил, что ничего страшного не случится, если употребить овощи вместе. Однако, по его мнению, желательно питаться теми растительными продуктами, которые «растут над землей». В качестве исключения он указал чеснок и лук. Остальные корнеплоды на момент похудения Алексей Ковальков рекомендовал исключить из рациона.

Читайте также: Диетолог развенчал миф об интервальном голодании

помидорыдиетолограздельное питание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте