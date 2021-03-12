«Блажь это все»: диетолог объяснил раздельное употребление огурцов и помидоров

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Существует мнение о том, что огурцы и помидоры, смешиваясь в салате, лишают человека возможности получить то количество витаминов и полезных микроэлементов, которые он мог бы получить, употребив эти овощи раздельно. Эту точку зрения прокомментировал доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков. Об этом сообщил «Царьград».

— Сторонники данной теории могут сделать как при раздельном питании: сегодня я ем одно, а завтра другое. Но люди забывают, что многие продукты остаются в желудочно-кишечном тракте часами, иногда и сутками. И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это все, — отметил эксперт.

Он пояснил, что ничего страшного не случится, если употребить овощи вместе. Однако, по его мнению, желательно питаться теми растительными продуктами, которые «растут над землей». В качестве исключения он указал чеснок и лук. Остальные корнеплоды на момент похудения Алексей Ковальков рекомендовал исключить из рациона.

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