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Более 30 столичных объектов украсила архитектурно-художественная подсветка в 2020 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 30 столичных объектов украсила архитектурно-художественная подсветка в 2020 году

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Старосадский переулок, 7/10с10 Карта всех событий

В 2020 году архитектурно-художественная подсветка украсила более 30 столичных объектов. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка украсила такие объекты, как Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Монумент «Покорителям космоса» на ВДНХ, Храм Василия Блаженного, Кафедральный собор святых Петра и Павла, здания на Никитском, Тверском, Петровском, Рождественском, Сретенском и Чистопрудном бульварах. При монтаже подсветки рабочие установили свыше двух тысяч современных светодиодных осветительных приборов. Они могут работать без замены до 12 лет.

С 2011 года число московских зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло почти в четыре раза. В настоящее время их насчитывается более двух тысяч. Освещение подбирается таким образом, чтобы подчеркнуть архитектуру объектов и сохранить их уникальность.

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архитектура и строительствоМоскваосвещение
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