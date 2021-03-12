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СМИ: CAS запретил использовать «Катюшу» вместо гимна РФ на Олимпиаде
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

СМИ: CAS запретил использовать «Катюшу» вместо гимна РФ на Олимпиаде

Татьяна Плотникова

Спорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) выступил против использования песни «Катюша» российскими спортсменами вместо национального гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщают средства массовой информации.

В феврале глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что предложение использовать на Олимпийских играх вместо гимна РФ композицию «Катюша» было направлено в Международный олимпийский комитет.

Как уточняют источники, CAS отклонил запрос Олимпийского комитета России на соответствующую замену.

Официальные комментарии в данной связи не поступали, сообщает РИА Новости.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Позднее стало известно, что для награждения российских фигуристов будет использован фрагмент из концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Эта музыка также прозвучит на турнирах по конькобежному спорту и шорт-треку.

Читайте также: Международный союз биатлонистов удивился обращению СБР в CAS

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