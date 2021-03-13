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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 марта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 марта

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 13 марта, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, который принес облачную погоду, местами возможны снег и метель.

Температура воздуха в Москве составит от минус одного градуса до плюс одного градуса. В Подмосковье возможно до четырех градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее стало известно, что жителей Московской области будут информировать об ухудшении погоды с помощью SMS.

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