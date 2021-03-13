Представитель ОКР ответила на запрет использовать «Катюшу» на Олимпиадах

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Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая прокомментировала запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать песню «Катюша» вместо гимна на летней Олимпиаде в Токио, а также на Олимпиаде в Пекине зимой 2022 года.

Песня «Катюша» была предложена комиссией из-за ее мировой известности. В ходе дискуссий о выборе песни предлагались произведения Чайковского и других композиторов. Сейчас, однако, остается не так много времени до Олимпиады — поэтому необходимо торопиться, считает Великая. Она также добавила, что большое количество спортсменов, а также размер страны, не позволяют в короткие сроки провести голосование о том, какая песня устраивает большинство людей.

— Еще нужно разобраться по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодежную. Или патриотичную, — рассказала она.

Великая также предположила, что в итоге будет выбран гимн МОК. Важно подобрать несколько вариантов и отправить их как можно быстрее на согласование, приводит ее слова Sport24.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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