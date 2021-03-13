Представитель ОКР ответила на запрет использовать «Катюшу» на Олимпиадах
Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая прокомментировала запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать песню «Катюша» вместо гимна на летней Олимпиаде в Токио, а также на Олимпиаде в Пекине зимой 2022 года.
Песня «Катюша» была предложена комиссией из-за ее мировой известности. В ходе дискуссий о выборе песни предлагались произведения Чайковского и других композиторов. Сейчас, однако, остается не так много времени до Олимпиады — поэтому необходимо торопиться, считает Великая. Она также добавила, что большое количество спортсменов, а также размер страны, не позволяют в короткие сроки провести голосование о том, какая песня устраивает большинство людей.
— Еще нужно разобраться по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодежную. Или патриотичную, — рассказала она.
Великая также предположила, что в итоге будет выбран гимн МОК. Важно подобрать несколько вариантов и отправить их как можно быстрее на согласование, приводит ее слова Sport24.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.
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