Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Представитель ОКР ответила на запрет использовать «Катюшу» на Олимпиадах
Фото: olympic.org

Представитель ОКР ответила на запрет использовать «Катюшу» на Олимпиадах

Иван Юминов

Спорт

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая прокомментировала запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать песню «Катюша» вместо гимна на летней Олимпиаде в Токио, а также на Олимпиаде в Пекине зимой 2022 года.

Песня «Катюша» была предложена комиссией из-за ее мировой известности. В ходе дискуссий о выборе песни предлагались произведения Чайковского и других композиторов. Сейчас, однако, остается не так много времени до Олимпиады — поэтому необходимо торопиться, считает Великая. Она также добавила, что большое количество спортсменов, а также размер страны, не позволяют в короткие сроки провести голосование о том, какая песня устраивает большинство людей.

— Еще нужно разобраться по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодежную. Или патриотичную, — рассказала она.

Великая также предположила, что в итоге будет выбран гимн МОК. Важно подобрать несколько вариантов и отправить их как можно быстрее на согласование, приводит ее слова Sport24.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Читайте также: Власти Японии еще не приняли решение о допуске иностранных болельщиков на Олимпиаду

гимнРоссияолимпиада
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте