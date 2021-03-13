Часто присутствуют в организме: названы семь вирусов, способных вызвать рак

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Существует ряд вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызвать онкологические заболевания у человека. Об этом в субботу, 13 марта, рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич.

Часто эти вирусы присутствуют в организме людей, и с ними можно прожить всю жизнь. Но при определенных условиях они приводят к развитию рака.

Так, по словам Гурцевича, вирусы гепатита В и С могут привести к раку печени, вирус папилломы человека — к раку шейки матки, рта и глотки, а полиомавирус клеток Меркеля может стать причиной образования саркомы Меркеля. Вирус Эпштейна — Барр может привести к лимфоме Ходжкина и раку носоглотки, вирус герпеса человека 8-го типа — к образованию саркомы Капоши. Наконец, Т-лимфотропный вирус человека способен стать причиной развития Т-клеточного лейкоза или лимфомы.

Гурцевич также отметил, что если злокачественное новообразование и появляется, то не сразу после заражения вирусом, а после долгого периода, который может продолжаться годами. Появлению рака способствует контакт с канцерогенными веществами, а также с лучевой энергией. Хроническое воспаление также может стать причиной развития заболевания. Резкое ослабление иммунитета даже у здоровых прежде людей является еще одной причиной возможного развития онкологических заболеваний, приводит слова специалиста «АиФ».

Ранее сообщалось о серьезных последствиях еды из пластиковых контейнеров.

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