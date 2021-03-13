Минздрав одобрил исследование первого клеточного продукта в России

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Министерство здравоохранения России (Минздрав) дало зеленый свет на проведение клинических исследований первого в РФ клеточного продукта для замены коленного хряща. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Биомедицинский клеточный продукт предназначен для восстановления хрящевой ткани коленного сустава. Благодаря ему можно заменить поврежденную ткань без необходимости проведения травматичной процедуры эндопротезирования.

Это станет первым биомедицинским клеточным продуктом, зарегистрированным в России. Мурашко выразил уверенность в том, что число биомедицинских клеточных продуктов, доступных россиянам, будет только расти со временем, приводит его слова сайт Минздрава.

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