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«Уже неприлично»: Лукашенко назвал ложью фильм о его роскошной жизни
Фото: president.gov.by

«Уже неприлично»: Лукашенко назвал ложью фильм о его роскошной жизни

Иван Юминов

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лживыми факты о его роскошной жизни, озвученные в размещенном в интернете фильме. Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, 13 марта.

— Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Слушайте, ну это вообще уже неприлично, — сообщил Лукашенко.

Сам фильм белорусский президент посмотреть не успел — по его словам, он не располагает таким временем, вместо этого ему предоставили анализ видео, передает БелТА.

Ранее стало известно о публикации фильма, в котором его авторы заявили о коррупции и роскошной жизни Александра Лукашенко и руководства Белоруссии в целом.

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БелоруссияАлександр Лукашенкокоррупция
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