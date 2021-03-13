Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета в Казахстане

Фото: Резиденция Президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-26 в аэропорту Алма-Аты. Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта. Самолет упал во время захода на посадку в аэропорту Алма-Аты. В результате крушения погибли четыре человека.

— Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алма-Аты. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы, — написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что подобные инциденты не должны повторяться.

Ранее сообщалось, что двух пострадавших членов экипажа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Они получили множественные переломы и ожоги.

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