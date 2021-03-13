Память умерших после заражения COVID-19 почтят минутой молчания в Великобритании

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Великобритании планируют почтить память умерших пациентов с коронавирусом минутой молчания. Акцию собираются провести 23 марта, в годовщину введения первого общенационального карантина. Идею поддержал глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Жителям страны предложили выйти на пороги своих домов со свечами или фонариками, чтобы почтить память более чем 125 тысяч умерших жителей страны. Данную инициативу предложила британская сеть хосписов имени Марии Кюри.

Джонсон отметил, что прошедший год был сложным для страны. Он добавил, что мысленно сейчас находится с теми, кто потерял близких и не смог почтить их память так, как хотел бы, из-за эпидемиологической обстановки и антиковидных мер.

— Сейчас, когда мы одерживаем новые победы в борьбе с вирусом, я хочу поблагодарить людей за все те жертвы, на которые им по-прежнему приходится идти, и выразить надежду на то, что они смогут встретиться со своими близкими после того, как мы постепенно снимем ограничения, — говорится в заявлении Джонсона, которое распространила канцелярия премьера-министра.

Ко дню памяти также планируют организовать благотворительные мероприятия. Кроме того, 23 марта прозвонят церковные колокола в память об умерших пациентах, сообщает ТАСС.

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